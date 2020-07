Ribery tranquillizza la Fiorentina: “Viola per sempre, ho firmato e non faccio marcia indietro”

Il calciatore della Fiorentina, Franck Ribery, a seguito della rapina subita nel suo appartamento a Firenze, aveva fatto trasparire incertezza nei tifosi viola a causa della seguente frase: “prenderò con la mia famiglia decisioni necessarie per il nostro benessere.”

Lo stesso calciatore ex Bayern ha commentato un post dell’amico Sebastian Frey, che nei giorni scorsi l’aveva difeso dalle critiche a lui indirizzate.

“Fratello mio, grazie tante. Tu mi conosci, sai da dove vengo e che non sono il tipo da fare marcia indietro. Quello che dico, faccio. Piacere a tutti non è possibile. Io nel frattempo ho messo gli scarpini e ho dalla mia parte i veri tifosi del club e la città che contano su di me, il resto mi importa poco. La verità è che ho firmato per la Viola, Viola per sempre”.

Foto: Twitter personale