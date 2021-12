Ribery suona la carica: “Faremo di tutto per salvarci, è la mia missione, sarebbe come vincere un trofeo. Ho ancora benzina nelle gambe”

Il fantasista francese della Salernitana Franck Ribery ha parlato della situazione in casa granata ai microfoni de L’Equipe, suonando la carica verso la rincorsa salvezza in Serie A. Ecco le sue parole: “Qui sento l’amore della gente: è la mia adrenalina. Alla Salernitana i tifosi non fischiano mai. Sono tifosi veri, ci seguono sempre. Questa atmosfera mi ha incantato: mi piace questo calcio. Qui tutto trasuda di passione mediterranea, come a Marsiglia. Faremo di tutto per rimanere in Serie A. Una salvezza con la Salernitana sarebbe come vincere un trofeo. La mia vita è sempre stata una sfida: so che la missione di salvare la squadra è difficile, ma faremo di tutto. In vent’anni di carriera ho conquistato un sacco di cose: la mia famiglia sta bene, sto bene anche io e potrei tranquillamente stare a casa, ma c’è ancora benzina nel motore”. FOTO: Twitter Salernitana