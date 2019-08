Ribery sui social: “Pronto per una nuova sfida”. E la Fiorentina…

Dopo l’addio al Bayern Monaco – ben 12 stagioni vissute in Bundesliga – Franck Ribery è pronto a tornare in pista. Il trentacinquenne francese sembra aver scelto ormai la sua destinazione, come da lui stesso rivelato nel suo ultimo post sui suoi profili social: “Pronto per una nuova sfida. Presto…”. E la Fiorentina, come raccontato, resta una candidata autorevole per assicurarsi le prestazioni di Ribery.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco