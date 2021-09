Ribery-Salernitana: ecco la sua fiammante maglia numero 7

Franck Ribery è entrato nella sala stampa dello Stadio Arechi per la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Salernitana.

Il francese, prima di prendere la parola, ha posato con la nuova maglia granata con il numero 7.

Il popolo granata è in visibilio per l’acquisto di “Scarface” che certamente porterà grande entusiasmo nella piazza e sicuramente potrà essere un valore aggiunto per i campani per la corsa alla salvezza.

Foto: AlfredoPedulla.com