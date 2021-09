Ribery-Salernitana, che svolta nella notte! Confermate anche le cifre

Una notte che può essere storica, quella appena trascorsa, per la Salernitana. Il colpo Franck Ribery è ormai in dirittura. Vi abbiamo anticipato una notizia che ha fatto impazzire i tifosi granata, ovvero la svolta Ribery, con decisione presa malgrado il pressing del Karagumruk che ci ha provato in ogni modo. Ma la priorità di Ribery era quella di restare in Italia e di ripartire dalla Serie A dopo l’esperienza di Firenze.

Dal 31 agosto in poi sono cambiate molte cose: all’asso francese ci avevano pensato Verona e Karagumruk, poi il club di Setti ha preso Caprari e ha continuato a seguire il trentottenne Franck ma con un’offerta più bassa. La Salernitana si è inserita con forza, la riunione di ieri pomeriggio a Montecarlo ha dato la spinta definitiva a favore del club appena tornato in Serie A. Insomma, la nostra anticipazione di ieri sera è quella giusta, manca soltanto la firma.

E anche le cifre sono confermate: 1,5 di base con eventuali bonus e rinnovo automatico in caso di salvezza.

Foto: Twitter Salernitana