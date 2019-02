Ribery: “Non ho mai digerito il fatto di non aver vinto il Pallone d’Oro. Sul futuro…”

Frank Ribery, esterno offensivo del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de L’Equipe soffermandosi anche sul suo futuro: “A Monaco ho passato un terzo della mia vita e due terzi della mia carriera. Sono molto grato a questo club che mi ha accettato così come sono. Non tradirò mai il Bayern. C’è una storia d’amore fra noi. Futuro? Vediamo cosa succede nelle prossime settimane. Mi incontrerò con i dirigenti e con il mio procuratore. Continuerò a giocare qui se potrò continuare a dar loro tutto me stesso. La finale del Mondiale? Per la finale della Francia contro la Croazia ero a Parigi e sono stato molto orgoglioso per il mio Paese. Il Pallone d’Oro? Ancora oggi penso che me lo sarei meritato. Non ho mai digerito il fatto di non averlo vinto”, ha chiuso Ribery.

