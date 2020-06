Ribery, magia da urlo all’Olimpico: Fiorentina in vantaggio sulla Lazio all’intervallo

Un gol capolavoro di Franck Ribery permette alla Fiorentina di chiudere in vantaggio il primo tempo in casa della Lazio. All’Olimpico, decide momentaneamente la sfida una giocata da urlo del talento francese. L’ex Bayern Monaco porta in vantaggio i viola al 25′: serpentina sulla sinistra in mezzo a due difensori biancocelesti, poi finta di tirare a giro sul secondo palo a saltare un altro avversario e infine conclusione sul primo palo con Strakosha immobile. Palla all’angolino e Fiorentina avanti a Roma 1-0 al 45′.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina