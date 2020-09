Ribery, lampi di genio: la classe non invecchia

Peccato che a San Siro, causa Covid-19, erano soltanto in mille. Avrebbe meritato una cornice diversa la partita di Frank Ribery, talento cristallino in grado ancora, a 37 anni, di fare la differenza. La stella ex Bayern ha dimostrato che anche se il corpo invecchia la classe no, quella mai. Una performance eccellente quella del francese della Fiorentina, autore degli assist che hanno poi consentito ai viola di sfiorare l’exploit e far tremare l’Inter. Sublime soprattutto il suggerimento per Chiesa, pescato con un passaggio di trenta metri a tagliare il campo della sinistra; notevole anche l’esterno che ha lanciato Castrovilli nel momentaneo 2-2. Giù il cappello o, per dirla alla francese, chapeau.

Foto: Twitter Fiorentina