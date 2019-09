Ribery inserito nella squadra francese del weekend stilata da L’Equipe

Nella sfida contro l’Atalanta poi pareggiata 2-2 dalla Fiorentina, a far rumore è stato certamente anche il primo gol italiano di Franck Ribery. Un bel traguardo per l’ex Bayern alla sua seconda presenza da titolare, ma non l’unico di questo fine settimana. I francesi de L’Equipe hanno infatti inserito il 36enne nella loro formazione tipo del weekend composta da soli giocatori transalpini. Esterno d’attacco in un eccessivamente sbilanciato 3-3-4, Ribery ha visto la sua presenza in quell’undici motivata così: “Lo Stadio Atleti Azzurri dall’Italia gli ha regalato un applauso quando è uscito al 66′ dopo aver segnato il gol per 2-0 della Fiorentina sul campo di Atalanta. È stato Chiesa a servire l’assist per il suo primo gol italiano, un tiro al volo di sinistro di fattura non semplice. Il termine fuoriclasse è tra i più gettonati tra i media italiani per commentare la sua gara“. Questa la formazione completa (4-3-3): Lecomte; Upamecano, Briançon, F.Mendy; Pereira Lage, Kanté, Philippoteaux; Thuram, Benzema, Guirassy, ​​Ribery.

Foto: twitter Fiorentina