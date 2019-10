Ribery: “In estate offerte da Bundesliga e Premier, ma volevo solo l’Italia e la Fiorentina”

Franck Ribery, esperto esterno offensivo della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista sul portale tedesco Bild parlando delle offerte ricevute in estate: “Mi voleva l’Eintracht Francoforte ma volevano solo darmi un contratto di un anno e non è mai stata un’opzione per me. In più volevo cambiare, non restare in Bundesliga. C’erano anche club di Premier, ma volevo solo l’Italia e la Fiorentina”.

Foto: Fiorentina Twitter