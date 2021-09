Ribery, il riepilogo dei due anni in viola. Ora è pronto a infiammare l’Arechi

Franck Ribery alla Salernitana, una trattativa che vi abbiamo raccontato con la svolta che è arrivata nella notte: annuale da 1.5 milioni di base con eventuali bonus e rinnovo automatico in caso di salvezza. Anche il ds dei granata Angelo Fabiani, in un’intervista, ha confermato l’operazione. Un colpo da novanta per la Salernitana che si prepara ad accogliere Ribery reduce da due buone stagioni disputate con la maglia della Fiorentina: 9 gol e 10 assist in totale, con tante ottime prestazioni. Franck ha dimostrato di poter fare ancora la differenza in un campionato complesso come quello italiano. La sua esperienza ha aiutato molto la squadra viola che, nei momenti di difficoltà, si è affidata alle giocate dell’ex Bayern Monaco. A 38 anni, Ribery, ha deciso di restare in Italia e mettersi nuovamente in discussione in una squadra neopromossa come la Salernitana: una sfida difficile che solo un grande campione poteva accettare. Adesso Franck è pronto ad infiammare l’Arechi con la tifoseria granata che è già in estasi, in attesa dell’arrivo in città del fenomeno francese.

Foto: Twitter Fiorentina