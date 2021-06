Ribery: “Il mio obiettivo è restare alla Fiorentina anche la prossima stagione”

Intervistato da RMC Top of the Foot , una radio francese, l’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery ha parlato in merito al suo futuro, e di una possibilità di restare a Firenze ancora una stagione.

Queste le sue parole: “Il mio futuro? La priorità è quella di continuare con la Fiorentina anche nella prossima stagione. Io spero di poter continuare con loro, ma sono ancora in attesa di parlarne insieme. Presto rincontrerò anche la mia famiglia”.

Foto: Twitter Fiorentina