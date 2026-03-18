Ribery: “Il mio obiettivo è quello di fare l’allenatore. Spero in Italia, un paese che amo”

18/03/2026 | 11:35:21

La leggenda del Bayern Monaco, Frank Ribery, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Il mio prossimo traguardo? Il mio obiettivo è quello di fare l’allenatore. Intanto studio: Coverciano è il posto ideale, si respira aria di casa. Sono contento di essere lì, mi sento a mio agio, ho incontrato tante brave persone con cui condividere il mio percorso. Se mi piacerebbe allenare in Seria A? Non so ancora dove: speriamo in Italia, un paese che amo. Ma accetterei anche l’opportunità di mettermi in gioco in altri paesi”.

Foto: X FIFA