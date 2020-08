Ribery: “Grazie a tutti per la mia prima stagione a Firenze. Continueremo a dare tutto per questo club”

Franck Ribery ha vissuto una stagione caratterizzata da un grave infortunio e da uno spaventoso furto casalingo. Il campione francese ha pubblicato un post su Instagram: “E’ stata una prima stagione lunga e difficile. Abbiamo avuto alti e bassi ma abbiamo combattuto insieme fino all’ultima partita. 💪🏼 Dal mio primo giorno qui a Firenze il vostro supporto alla squadra e a me è stato incredibile. 🙌🏼 Noi continueremo a dare tutto per questo club, per la città e per voi. Grazie a voi tifosi. Grazie a tutto il popolo Viola. Grazie a tutti per questa mia prima stagione qui”.

Foto: twitter personale Ribery

https://www.instagram.com/p/CDbs-FhqtUm/