Ribery e il nuovo sogno di Firenze: il fuoriclasse dall’incredibile palmares pronto a infiammare il Franchi

Franck Ribery alla Fiorentina, poco fa l’annuncio ufficiale. Contratto biennale da 4 milioni a stagione più 500 mila euro di bonus. Ribery ha scelto Firenze e la Serie A per il prestigio di restare nel calcio che conta, nonostante le ricchissime offerte dagli Emirati e dal Qatar. Un colpo da novanta per la Viola, basti guardare l’incredibile palmares del fenomeno francese: 9 volte campione di Germania, una Champions League, 6 volte vincitore della Coppa di Germania, una Coppa di Turchia, una Coppa di Lega tedesca, 5 Supercoppe di Germania, una Supercoppa europea ed un Mondiale per club. A 36 anni, “Scarface” ha ancora voglia di mettersi in gioco e stupire: la Fiorentina si porta a casa un talento purissimo e pronto ad infiammare il “Franchi” con le sue giocate d’alta scuola, con i dribbling ubriacanti e con i gol che spesso hanno aiutato il Bayern ad alzare al cielo tanti trofei. Ribery è il giocatore che mancava alla Viola, uno che accende la fantasia e fa appassionare i tifosi. Le sue qualità tecniche sono fuori discussione, così come la personalità, l’esperienza e il carisma da top player che vanno ad aggiungersi ad una rosa – quella a disposizione di Montella – che diventa un’autorevole candidata alla corsa all’Europa. E ora, con Ribery, per Firenze è tornato il momento di sognare…