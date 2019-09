Ribery contro CR7: trofei e numeri da urlo a confronto

Tra poche ore andrà in scena un vero e proprio classico del calcio italiano, la sentitissima – per motivi storici – sfida tra Fiorentina e Juventus. Siamo soltanto alla terza giornata, ma qualcosa di interessante potrebbe venir fuori. In particolar modo se si considera la presenza di due calciatori e campioni del calibro di Franck Ribery e Cristiano Ronaldo. Il francese è appena arrivato a Firenze e in Italia, per numero di successi personali e di squadra, è secondo solo al portoghese dei bianconeri. Due carriere stellari e numeri da urlo a confronto: inutile elencare gli svariati e innumerevoli trofei conquistati da entrambi con le maglie di Bayern Monaco e Real Madrid, probabilmente non basterebbero un paio di giorni. Tuttavia, tra poche ore il “Franchi” sarà il palcoscenico ideale e perfetto per poter ammirare due leggende del calcio moderno. Uno spettacolo inedito che in molti ci invidieranno all’estero. FR7 contro CR7, semplicemente la sfida nella sfida…

Foto: Fiorentina Twitter e Klankosova