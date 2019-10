Ribery: “Contento per il successo e per Castrovilli. Tanta tensione in tribuna”

Franck Ribery, esterno francese della Fiorentina, ha parlato a margine di un evento organizzato presso Villa Vittoria a Firenze del successo di ieri: “Castrovilli ha esultato facendo il numero 7 con le mani, sono molto felice per la vittoria, visto che quella di ieri era una partita molto importante per noi. Vogliamo sempre ottenere i 3 punti, ma è sempre complicato e non è mai facile: avevo una tensione incredibile in tribuna”.

Foto: Fiorentina Twitter