Ribery: “Chiesa? Ha le potenzialità per andare avanti. Ho fatto tanti sacrifici”

Al termine della vittoria di ieri della sua Fiorentina contro il Lecce, Franck Ribery ha commentato la sfida ai microfoni ufficiali dei viola. Queste le parole del francese che ha giocato il secondo tempo con la fascia al braccio: “Con il Lecce era una partita fondamentale e abbiamo fatto un’ottima prestazione di gruppo. Mi sono messo a disposizione della squadra facendo tanti sacrifici, tutti volevamo i tre punti a ogni costo. Non ho visto molto bene Pezzella fisicamente e per questo gli ho consigliato di uscire visto che domenica c’è un’altra partita molto importante. Chiesa? Sono contento, il calcio è così e mi sembra normale che anche lui viva dei momenti di difficoltà ma ha le potenzialità per andare avanti. Ha fatto una grandissima partita e non si deve fermare, Federico è un bravo ragazzo”.

Foto: profilo twitter Fiorentina