Ribery sta raggiungendo Salerno: nel pomeriggio firma e presentazione

Franck Ribery in arrivo a Salerno, è il grande colpo di mercato del club granata. L’attaccante francese è arrivato poco fa all’aeroporto di Capodichino a Napoli. Ora è in viaggio per raggiungere Salerno dove sosterrà le visite mediche. Nel pomeriggio è prevista la sua presentazione allo stadio Arechi accolto dai tifosi che lo aspettano e che sognano dopo l’arrivo del campione francese.

Foto: Twitter personale