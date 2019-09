Ribery, altro che bollito: è lui il più veloce della 4ª giornata di Serie A

“Un’operazione di marketing? No, Ribery ha ancora molto da dare”. Lo abbiamo sentito così tante volte e da così tante bocche diverse in queste ultime settimane che aveva quasi perso di credibilità. Eppure avevano ragione i vari Commisso, Barone, Pradé, Montella e chi per loro: altro che bollito, Franck Ribery è in grandissima forma. A supportare questa tesi con prove materiali ci pensa la Lega Serie A attraverso il suo profilo twitter, sul quale pubblica le migliori statistiche della quarta giornata. Ci sono i 13,114 km percorsi da Brozovic, i 6 tiri di Pellegrini e Berardi, i 33 recuperi di Colley e le 6 parate compiute da Sepe. Nel mezzo, i 35,92 km/h toccati da Ribery nella sfida tra la sua Fiorentina e l’Atalanta, che fanno del 36enne il calciatore più veloce dell’ultimo turno di Serie A. Altro che bollito: Ribery ha ancora da insegnare tantissimo ai nostri giovani, persino dal punto di vista atletico.

https://twitter.com/SerieA/status/1176174133526368261

Foto: twitter personale Ribery