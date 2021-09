Ribery alla Salernitana: proprio una settimana fa la clamorosa svolta. Ora l’esordio

Proprio una settimana fa. Nella notte tra venerdì e sabatoaveva dato il suo sì alla come vi abbiamo anticipato . E in questo caso conta solo il sì piuttosto che un banale “potrebbe…”. Chiaramente il giorno dopo non sarebbe stato decisivo, come hanno raccontato, perché Franck aveva già deciso la notte prima. Sempre e soltanto il sì fa la differenza (per non vivere tormentoni alla Xhaka), lo stesso sì che Ribery aveva garantito alla Salernitana nella notte tra venerdì e sabato scorsi, sciogliendo qualsiasi tipo di riserva e anticipando il suo arrivo a Salerno per la giornata di lunedì scorso quando si è trattato un autentico bagno di folla. Ora, dopo una settimana di lavoro con i suoi nuovi compagni, la possibilità di esordire subito in casa del, domenica pomeriggio. Nella speranza di poter dare una mano importante alla missione salvezza della Salernitana.