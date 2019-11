Ribaltone Tottenham: esonerato Pochettino. Il comunicato ufficiale

Ribaltone in casa Tottenham: Mauricio Pochettino non è più l’allenatore degli Spurs. Il tecnico argentino è stato esonerato dal club inglese, che ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale. Pochettino paga un avvio di stagione particolarmente complicato: la squadra, infatti, si trova al 14° posto in classifica con appena 14 punti dopo 12 giornate di Premier. Di seguito il comunicato: “Il Tottenham annuncia che Mauricio Pochettino e il suo staff tecnico Jesus Perez, Miguel D ‘Agostino e Antoni Jimenez sono stati sollevati dal loro incarico”.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

Foto: Twitter ufficiale Tottenham