Ribaltone Ascoli nel recupero: Vis Pesaro battuta 2-1 e Arezzo agganciato in vetta

04/04/2026 | 22:49:02

Minuti di recupero che possono decidere una stagione per l’Ascoli. Gli uomini di Tomei si sono ritrovati sotto per 1-0 al ‘Del Duca’ contro la Vis Pesaro, in vantaggio dal 15′ con Lari, fino a recupero inoltrato, ma poi al minuto 93 hanno trovato la marcatura di Chakir per il momentaneo pareggio e al 96′ quella di Milaneseche ha ribaltato la gara e regalato 3 punti pesantissimi ai bianconeri. Questa vittoria regala all’Ascoli l’aggancio all’Arezzo in vetta alla classifica del Girone B con 71 punti, Arezzo che aveva pareggiato nel pomeriggio contro la Sambenedettese.

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