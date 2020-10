Ribaltone alla vigilia di Juve-Barca: si dimette il presidente Bartomeu

Solo 24 ore fa aveva assicurato che non si sarebbe dimesso, ma alla fine il numero uno dei blaugrana si è fatto da parte. Bartomeu non è più il presidente del Barcellona: come riportato da diverse fonti spagnole, ha rassegnato le dimissioni in seguito un mandato che si conclude dopo 7 anni.

Probabile l’incidenza dello scandalo che recentemente ha coinvolto il dirigente catalano: aveva pagato una società per creare account falsi e diffamare avversari politici, ma anche giocatori della sua squadra. Non lo ha risparmiato da critiche neanche la gestione del caso Messi, ai ferri corti con Bartomeu proprio come gli altri senatori della squadra.

Foto: sito Barcellona