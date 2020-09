Riapertura stadi, la proposta delle Regioni al Governo: “Mascherina obbligatoria e 25% di capienza”

Nuova svolta sul tema della riapertura stadi. Dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome arriva la nuova proposta al Governo: mascherina obbligatoria e ingressi nei limiti massimi del 25% della capienza degli impianti. Queste le parole di Giovanni Toti, Vicepresidente della Conferenza: “La nostra proposta in sintesi prevede la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a sedere assegnati personalmente, distanziati e nei limiti massimi del 25 per cento della capienza dell’impianto”. La palla ora passa all’esecutivo, che di concerto con il Cts dovrà prendere una decisione. L’auspicio delle Regioni è che le nuove linee guida possano essere confermate già in un prossimo DPCM in ottobre.

Foto: Twitter Parma