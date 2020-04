Rezza: “Ripresa? Difficile decidere. Il protocollo FIGC era un buon documento, ma non è l’unico problema”

Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “È una decisone difficile da prendere, si naviga un po’ a vista. Ogni singolo Paese fa valutazioni rispetto a quanto avviene nei propri confini. In Italia ora è difficile capire cosa accadrà. Il Ministro Spadafora ha definito insufficiente il protocollo FIGC? Il documento della FIGC era un buon documento ma non voglio entrare nello specifico del protocollo. Non sappiamo quanto la stagione calda potrà influire sulla forza del virus. Non ci si deve rilassare. Non siamo ai livelli di due mesi fa ma vietato abbassare la guardia. Il problema non è quanto il protocollo sia perfettibile. È l’incertezza il maggiore avversario della ripresa del campionato. I paesi non sono tutti uguali. In Germania sono più sicuri nel ripartire perché è uno stato più efficiente, più organizzato anche di Francia e Regno Unito”.