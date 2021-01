Reynolds fatto alla Juve e poi al Benevento? Ma no, Roma in dirittura

Bryan Reynolds viaggia velocemente verso la Roma. Confermando quanto detto il 17 dicembre alle 19 da Gianluigi Longari su Sportitalia, per la prima volta il nome del giovane terzino del Dallas fu accostato al club giallorosso. Alla larga dalle speculazioni successive quando fu considerato per completato, con tanto di roboante tweet, il trasferimento di Reynolds “alla Juve e poi al Benevento” dopo aver coinvolto il Cagliari qualche giorno prima. Nulla di tutto questo: Roma in dirittura per Reynolds, sembra la storia di Martinez Quarta alla Fiorentina, operazione da circa 7 milioni.

Foto: Sito Dallas