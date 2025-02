Revocata la squalifica ad Antony: il brasiliano ci sarà contro il Real Madrid

Antony ci sarà nella prossima gara di campionato tra Betis e Real Madrid. Dunque, revocato il cartellino rosso nei confronti del brasiliano. Il calciatore classe 2000, infatti, nell’ultima gara contro il Getafe aveva rimediato un cartellino rosso per un fallo ai danni di Iglesias. Una decisione, forse eccessiva, e che ha scatenato fin da subito le polemiche del pubblico e non solo. Nonostante ciò, il club di Siviglia ha comunicato che la squalifica è stata revocata, con il 25enne che potrà scendere in campo nella sfida di campionato contro il Blancos.

FOTO: X Betis