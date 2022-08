Reus: “Preferisco guardare Barcellona-Real che la Bundesliga”

Intervistato dal podcast della piattaforma OMR, il capitano del Borussia Dortmund, Marco Reus, ha espresso parole non proprio lusinghiere sulla Bundesliga: “Sinceramente preferisco vedere in tv la Liga, ad esempio quando il Barcellona gioca contro il Real Madrid, che la Bundesliga. Conosco molto bene la Bundes, ovviamente so qualcosa anche sulla Premier League: è speciale quando si affrontano City e United, sono due grandi squadre con grandi giocatori”.

Foto: Futa