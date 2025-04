Reus: “Los Angeles? Ho fatto questa scelta per la mia famiglia”

Durante l’intervista concessa a 11 Freunde, Marco Reus ex attaccante del Borussia Dortund e della Nazionale tedesca, è tornato a parlare della scelta di approdare ai Los Angeles Galaxy. “La scelta che ho preso è legata in particolare alla vita fuori dal campo. Oltre che un giocatore sono un uomo con una famiglia e di conseguenza valutiamo dove poterci spostare in relazione alla nostra vita”.

Foto: Instagram LA Galaxy