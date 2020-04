Reus giura amore al Borussia: “Qui ho tutto per essere felice. Poche bandiere? Totti e De Rossi le ultime”

Marco Reus, fuoriclasse e bandiera del Borussia Dortmund, ha parlato giurando amore al club tedesco. Queste le sue parole a Die Welt: “Qui ho tutto per essere felice: la mia casa, la mia famiglia, la mia squadra. Sarà sempre più difficile trovare persone come me e Thomas Muller in futuro. Poche bandiere? Penso subito a Francesco Totti e Daniele De Rossi della Roma. Penso che questi giocatori che restano in un club per oltre dieci anni saranno sempre più rari in futuro”.