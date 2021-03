Reus: “Dobbiamo ripetere la gara dell’andata. Siamo una squadra che può crescere molto”

Marco Reus, capitano del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Siviglia di domani in Champions.

Queste le parole del tedesco: “Vogliamo ripetere la prestazione di Siviglia, essere noi stessi giocando con una sana aggressività e cercando di essere pericolosi. Passare il turno significherebbe molto per noi, ci renderebbe orgogliosi di quanto fatto negli ultimi anni ed è un incentivo sufficiente per tutti. La squadra sta bene, anche con il Bayern abbiamo dimostrato in campionato che possiamo giocarcela con tutti, chiaro che dobbiamo evitare alcuni errori ingenui, in fase difensiva, ma la squadra ha molti giocatori giovani e possiamo crescere ancora molto”.

Foto: The Sun