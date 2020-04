Reus consiglia Sancho: “Dovrebbe rimanere con noi almeno un altro anno”

Jadon Sancho è sicuramente uno dei talenti più ricercati sul panorama internazionale e, su di lui, è molto forte l’interesse delle big di Premier League. Tuttavia, il capitano del Borussia Dortmund, Marco Reus, gli consiglia di rimanere in Germania almeno per un’altra stagione: “Jadon è un giocatore eccezionale ed è richiesto da molti club. È un dato di fatto. – ha dichiarato a Sport Bild – Ora sta giocando a un livello ancora più alto rispetto allo scorso anno ed è fondamentale per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Gli consiglierei di rimanere qui per un altro anno, forse due. Dal mio punto di vista, non c’è posto migliore per lui in questo momento. Solo se continuerà a giocare come titolare, potrà fare il salto di qualità. Qualora decidesse di andarsene, dovrebbe trovare un club che gli garantisca il posto, il che non è sempre facile per un ventenne.”

Foto: Sport Bild