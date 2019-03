Il retroscena: Zennaro al Genoa con la benedizione della Juve. La cifra…

Il Genoa ha preso Mattia Zennaro, centrocampista classe 2000 del Venezia, per giugno. Un’operazione da 2,8 milioni con il patto che Zennaro sarebbe rimasto in laguna per chiudere questa stagione e per contribuire alla salvezza. Ma dietro c’è la Juve, c’è stato il placet di Fabio Paratici all’operazione, un forte gradimento che vi avevamo anticipato a metà gennaio visto che il club bianconero ve aveva mandato più volte gli osservatori sulle tracce di Zennaro con relazioni eccellenti. C’è anche una motivazione, alla Juve l’operazione sarebbe costata più dei 2,8 milioni versati dal Genoa e i grandi rapporti tra i due club hanno portato a simile intesa. Intanto, Zennaro dovrà fare bene al Genoa, ma la Juve continuerà a seguirlo con grande interesse.

Foto: Twitter ufficiale Venezia