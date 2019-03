Il retroscena: Sarri, pressing totale Roma. Ma lui prende tempo. Il Chelsea…

Negli ultimi due giorni sono state pubblicate imbarazzanti ricostruzioni sul futuro di Maurizio Sarri. Hanno parlato di esonero imminente, il bello (o il brutto) di questa storia è che molti fonti italiane hanno rilanciato i tabloid inglesi, senza un minimo di verifica o di controllo. In questo periodo Sarri sta vivendo la stagione con impegno e senza ombre. Nessuno gli ha mai comunicato, dall’interno del club, la semplice ipotesi di un esonero imminente o di un rischio corso. Anche perché, è un discorso elementare, andando su un traghettatore il Chelsea rischierebbe di peggiorare una situazione che vede comunque il club in corsa per la Champions sia vincendo l’Europa League che arrivando quarto in Premier. Il futuro è tutto da scrivere ed è oggi molto complicato per i Blues che hanno il mercato bloccato e che sperano ancora di poter ottenere la grazia almeno per la prossima sessione. Intanto, la Roma è in pressing totale per strappare il sì di Sarri, ma deve portare pazienza perché l’allenatore toscano non può dare una risposta. In futuro le cose possono cambiare e il nome di Sarri – che abbiamo già accostato ai giallorossi aggiungendo l’opzione Giampaolo – potrebbe tornare prepotentemente di moda. Ma soltanto dopo aver chiarito la posizione e il futuro con il Chelsea, oggi è un discorso prematuro. E che i tabloid, con tutto il rispetto che loro non hanno, neanche conoscono…

Foto: Twitter ufficiale Chelsea