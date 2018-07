Il retroscena: Sarri, il Chelsea e la fumata Blues. Jorginho aspetta! E Hysaj…

Sono settimane, mesi, che stiamo raccontando la vicenda Sarri-Chelsea. Contro tutto e contro tutti. Adesso si tratta di aspettare il raccolto, la cosa più semplice soprattutto per chi ha sempre creduto a una trattativa impossibile. Confermiamo: Jorginho sarà quasi sicuramente il grimaldello da oltre 60 milioni (possibile 58-60 più bonus come anticipato nei giorni scorsi) che permetterà di perfezionare l’intesa tra De Laurentiis e il Chelsea. In un secondo momento, ma soltanto in un secondo momento, potrebbe entrare Hysaj in un discorso tra i Blues e il Napoli. Ma per ora precedenza a Sarri e Jorginho, con il City che aspettava da settimana e che ora vede i rivali in chiaro vantaggio.

Foto: Twitter ufficiale Napoli