Il retroscena: Samp-York Capital, i contatti ci sono. La richiesta…

Malgrado le smentite di Massimo Ferrero, che non vuole toccare l’argomento di una vendita societaria della Samp, la York Capital ha avuto molti contatti e anche degli incontri per capire la fattibilità dell’operazione. Ferrero ha dichiarato ufficialmente che la richiesta è di 150 milioni, la proposta del colosso statunitense dovrebbe sfondare il muro dei 100 milioni. Vedremo se nei prossimi giorni la trattativa entrerà nel vivo e se ci sarà modo di approfondire ulteriormente. Nel caso in cui l’operazione andasse a buon fine, un ruolo societario potrebbe averlo Gianluca Vialli, storia bandiera della Samp, corteggiato però anche dalla Figc.

Foto: sito ufficiale Sampdoria