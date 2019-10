Retroscena Rieti: Bucaro o De Angelis per la panchina più di Giordano

Gigi Pavarese si è insediato in mattinata a Rieti, come rappresentante del gruppo che ha rilevato il club. Il direttore sportivo tornerà nei prossimi giorni, a partire probabilmente da lunedì, per dare il via al nuovo corso dopo le recenti, gravi, situazioni che hanno portato i giocatori a un ammutinamento nei riguardi della vecchia proprietà. Quasi sicuramente sarà Pezzotti a guidare il Rieti nella prossima trasferta di Lentini, poi arriverà un nuovo tecnico. Bruno Giordano sembrava in pole, invece nelle ultime ore è stato scavalcato da Giovanni Bucaro (ex Avellino), ma in corsa c’è anche Stefano De Angelis, reduce da alcune esperienze in panchina con le giovanili di Bari e Cosenza.