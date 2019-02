Il retroscena: Rastelli resta a Cremona, confermato. E ha l’appoggio di Bonato

Stamattina alle 11,04 vi avevamo anticipato che la posizione di Massimo Rastelli stava andando sorprendentemente verso una conferma sulla panchina della Cremonese. Tutto questo perché il cavalier Arvedi ha deciso di sollevare Rinaudo e di prendere Bonato come direttore sportivo, lasciando a quest’ultimo la decisione relativa all’allenatore. Evidentemente anche Bonato ha perplessità sul ritorno di Mandorlini e ha appoggiato Rastelli. Quest’ultimo dunque resta, come anticipato, ma è chiaro che dopo il riposo del prossimo turno serviranno i risultati. Intanto, tra qualche ora Bonato si insedierà per una nuova avventura nella speranza che sia più positiva della precedenti.

Foto: sito ufficiale Cremonese