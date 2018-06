Il retroscena: Rafinha, la voglia (per ora insoddisfatta) di Inter. E quella proposta (respinta) al Napoli

Rafinha ha aspettato l’Inter fino all’ultimo. E magari, sotto sotto, continua a sperare che lo spiraglio possa diventare una porticina da riaprire. Nel frattempo è tornato al Barcellona, l’Inter è andata su altri obiettivi, del futuro non possono esserci certezze, ma oggi la situazione è questa. Il papà di Rafinha ha parlato di altre possibili situazioni in serie A, con un club prestigioso. Abbiamo verificato e abbiamo raccolto questo: il centrocampista è stato proposto al Napoli, una chiacchierata rapida, la chiusura del club di De Laurentiis. Che pur apprezzando Rafinha ha evidentemente altri obiettivi. E il brasiliano aspetta, magari confidando in un riavvicinamento dell’Inter.

Foto: Twitter personale Rafinha