Il retroscena: Pjanic, la Juve è stanca del “tira e molla” di Ramadani. Ora…

La Juve ha avuto massimo rispetto di Fali Ramadani, nuovo procuratore di Pjanic. Ma adesso è un po’ stanca del “tira e molla” dell’agente, spieghiamo perché. Nelle segrete stanze la Juve aveva ribadito di ritenere Pjanic una pedina fondamentale, dicendosi pronta al rinnovo e adeguamento contrattuale. Aveva incassato l’invito di Ramadani che avrebbe potuto portare una proposta da 100 milioni. Dopo settimane di attesa, la Juve intende non aspettare oltre. Ed è pronta a togliere le carte dalle mani di Ramadani, dopo averle lasciate per un periodo congruo. In modo da garantire un ricco adeguamento, almeno da 6-6,5 milioni a stagione rispetto all’attuale ingaggio di 4,5 milioni a stagione.

Foto: Twitter ufficiale Juve