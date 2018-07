Il retroscena: Pjanic, la Juve chiede 100 milioni! Il Chelsea ci pensa. E su Golovin…

Miralem Pjanic incedibile? Sulla carta sì, nei fatti soltanto quando gli prolungheranno e adegueranno il contratto in scadenza nel 2021 a 4,5 milioni a stagione. Vi avevamo anticipato il forte interesse del Chelsea già qualche settimana fa, prima che si materializzasse Jorginho. Ora possiamo aggiungere che il club inglese pensa a Pjanic (mezzala) indipendentemente da Jorginho. E forse per questi motivo il Chelsea ha un po’ mollato la presa su Golovin (non erano state programmate visite, contrariamente a quanto raccontato da altre fonti) dopo averlo seguito con attenzione, con il Monaco che nelle ultime ore ha rilanciato. La Juve ha fatto il prezzo per Pjanic: 100 milioni. E il Chelsea ci pensa, a maggior ragione dopo il summit di mercoledì scorso a Milano tra Ramadani e Miralem. I Blues potrebbero avere in uscita Kanté (che piace anche alla Juve, oltre che al Barcellona), ma non è detto visto che garantisce equilibri fondamentali. E di sicuro i contatti si intensificheranno nei prossimi giorni. La Juve resta sempre su Rabiot (nel mirino anche del Barça) e tiene aperta la pratica Pjanic. Quando si chiuderà? Intanto se il club bianconero provvedesse al famoso rinnovo, sarebbe davvero la fine di qualsiasi discorso. Ma fino a quel momento…

Foto: Twitter ufficiale Juventus