Il retroscena: Pjaca, l’agente è il più grande alleato della Fiorentina 

Si chiama Marko Naletlic, è lui il più grande alleato della Fiorentina per Mario Pasilic (in arrivo). Quindi anche, e soprattutto, per il trasferimento in viola di Marko Pjaca. Ve lo abbiamo anticipato diverse settimane fa, il suo rapporto con Corvino è di ferro. Non a caso da quando, era il 6 giugno, titolammo in esclusiva “Fiorentina, tutto su Marko Pjaca!”, la situazione è rimasta saldamente in pugno. Pjaca ha respinto diverse proposte, mai sarebbe entrato nell’operazione Cancelo-Juve, attende solo il momento di formalizzare. E oggi pensa alla Croazia, qualificata ai quarti del Mondiale. Poi arriverà il momento viola, con il placet della Juve. Si tratta solo di aspettare, ma il più grande alleato della Fiorentina è Naletilic, lo stesso agente che ha sciolto le riserve da quasi un mese. Nel frattempo la Viola si è scatenata definendo l’arrivo di Lafont e quello imminente di Pasalic. In attesa di Pjaca, con fiducia totale…

Foto: Twitter Pjaca