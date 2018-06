Il retroscena: Pjaca dice no a tutti, vuole la Fiorentina

Marko Pjaca avrebbe respinto al mittente le avances dalla Fiorentina? Sinceramente sono invenzioni di chi parla senza una logica e magari di chi si aggrappa a un trafiletto per provare a fare discorsi di mercato. Che il Valencia abbia pensato da mesi a Pjaca non ci sono dubbi, ma che la Fiorentina – per tanti motivi – si senta sicura di farcela, anche questa è una cosa da rimarcare. Nelle ultime ore Pjaca ha detto no a tutti, ha dato priorità alla Fiorentina. Ora è impegnato con la Croazia nel Mondiale, ma lui ha scelto. E bisogna avere un po’ di pazienza. Magari gli altri scenari li lasciamo a chi aveva accostato De Vrij alla Juve, quindi possiamo capire… Intanto per Meret la Fiorentina ha incassato il momentaneo no dal’Udinese, ma il club viola insisterà (e c’è anche la Roma).

Foto: sito ufficiale Juventus