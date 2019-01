Il retroscena: Pallotta vuole cambiare, Paulo Sousa è pronto. Nelle prossime ore…

Alle 20 vi abbiamo parlato della svolta tecnica in cantiere in casa Roma. Il nefasto 7-1 di Firenze in Coppa Italia non è andato giù a Pallotta. Il presidente vuole cambiare il prima possibile, la sua fiducia in Eusebio Di Francesco si è esaurita. Per la sua sostituzione è pronto Paulo Sousa, un profilo che piace anche a Baldini. Monchi dopo la partita ha glissato, ma ricordiamo che ai tempi dell’avvicendamento tra Garcia e Spalletti fu la volontà presidenziale ad imporsi (ai tempi su quella di Sabatini). Un’ultima chance contro il Milan? L’impegno di campionato è importantissimo in chiave Champions, vedremo quali saranno gli equilibri interni all’interno del confronto che andrà in scena nelle prossime ore.

Foto: Twitter Roma