Pedro Obiang e la Fiorentina, non ci sono più i margini per proseguire la trattativa. Dal sì del centrocampista ai viola del 12 gennaio all’odierna fumata nera. L’ex Samp era intenzionato a tornare in Italia, ma il West Ham ha alzato il muro (qui la nostra ricostruzione). Intanto, la Fiorentina ha rinunciato definitivamente e Obiang, almeno per ora, resta a Londra.

Foto: Sun