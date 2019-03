Il retroscena: Nicola-Udinese, addio deciso stamattina

Davide Nicola e l’Udinese: un rapporto difficile già prima della trasferta di Napoli quando era stato imputato all’allenatore i troppi gol presi e un assetto non definitivo che aveva messo a repentaglio la salvezza. Già prima della debacle di Napoli, tra l’altro arrivata dopo una reazione, l’Udinese stava facendo riflessioni profonde. Adesso ha approfittato della sosta per comunicare a Nicola la decisione presa, ormai in modo irremovibile. Il club friulano non avrebbe voluto rivolgersi ad un nuovo allenatore straniero, ma alla fine ha deciso di richiamare Igor Tudor, evidentemente soddisfatta del lavoro svolto la scorsa stagione. Per Nicola fine dell’avventura a Udine, presto sarà ufficiale.

Foto: Sito ufficiale Udinese