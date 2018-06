Il retroscena: Nico Gonzalez insiste per l’Inter. E il Cagliari spinge per chiudere in sinergia

Nico Gonzalez vuole l’Inter, una scelta già fatta. Nelle ultime ore sull’attaccante classe ’98 dell’Argentinos Juniors ci sono stati inserimenti di altri club, ma Gonzalez al momento non vuole prendere in considerazione altre proposte. E il Cagliari si sta attivando sempre più per chiudere l’operazione, da dieci milioni, in sinergia proprio con il club nerazzurro. Fino a quando l’attaccante manterrà quest’atteggiamento, e in questo momento non ci sono margini perché le cose possano cambiare, l’affare ha grosse possibilità di andare in porto.

Foto: futbolquepasion