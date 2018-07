Il retroscena: il Napoli pronto a blindare Zielinski (senza clausola) e sul terzino…

Piotr Zielinski è un gioiello di rara bellezza e il Napoli sta decidendo di blindarlo. Il club azzurro ci aveva già pensato, ma desso è tornato con più forza sull’argomento. Zielinski ha un impegno in scadenza nel 2021, il Napoli pensa di prolungare per altre due stagioni, togliendo la clausola da circa 65 milioni che aveva fatto gola soprattutto al Chelsea, impossibilitato poi ad agire per il gentlemen’s agreement tra i due club legato a Sarri. Ora il Napoli ha intenzione di togliere la clausola. Capitolo terzino: gli uomini di mercato di De Laurentiis possono chiudere per Santiago Arias del PSV in qualsiasi momento, la svolta è di sabato scorso. Ma è possibile che decidano di aspettare giovedì per nuovi sviluppi su Youssouf Sabaly del Bordeaux.

Foto: Sun Scottish