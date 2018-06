Il retroscena: Moussa Dembelé, in arrivo mega offerta dalla Cina. E la sponda Inter confermata

Moussa Dembelé è un eccellente centrocampista, ha un contratto in scadenza nel 2019 con il Tottenham e vuole scegliere con calma il suo futuro. Non ha intenzione di rinnovare con il suo attuale club, sa benissimo che sta per arrivare una mega proposta dalla Cina (come svelato nei giorni scorsi), offerta di quelle irrinunciabili. Ma accetterà? Vedremo. La sponda Inter, come anticipato, potrebbe essere una soluzione, ma l’ultima decisione spetta al diretto interessato che potrebbe legittimamente optare per un grande ingaggio, il prossimo sarà il penultimo (o l’ultimo…) contratto della sua carriera. La Juve? Non è una pista semplice, dall’interesse bisogna passare al resto. E il discorso vale per il Napoli, pur essendo Ancelotti un grande estimatore del centrocampista.

Foto: Daily Star